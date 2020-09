Verona, il batterio killer dei neonati nei rubinetti dell’ospedale: il dossier arriva in procura (Di mercoledì 2 settembre 2020) Più di un anno di indagini e la conclusione che la morte di quattro neonati e danni cerebrali permanenti per altri nove all’ospedale Borgo Trento di Verona sono stati causati da un batterio killer presente nel lavandino della terapia Intensiva. La Commissione ispettiva della Regione Veneto dopo i 96 casi riscontrati tra i piccoli a partire dal 2018 ha comunicato come il Citrobacter fosse annidato nell’acqua dei rubinetti usati dal personale per dare l’acqua ai neonati. Zaia: «Relazione inviata alla procura» A rendere noti i risultati il governatore del Veneto, Luca Zaia, che aveva fatto avviare le indagini nominando un gruppo di esperti guidati dal professor Vincenzo Baldo, professore di Igiene e Medicina preventiva ... Leggi su open.online

