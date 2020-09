Vaccino antinfluenzale, la Sicilia aumenta di un terzo dosi: “Ma noi farmacisti rischiamo di restare senza” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Vaccino antinfluenzale in Sicilia: la campagna 2020/2021 e i dati Con l’avvicinarsi della stagione autunnale anche la Sicilia, come le altre Regioni, si prepara ad affrontare una campagna di vaccinazione antinfluenzale che si preannuncia particolarmente importante rispetto a quelle degli scorsi anni. Contenere la diffusione dell’influenza, infatti, oltre a costituire un beneficio per i cittadini più fragili, ha anche un ruolo nella lotta all’epidemia di Covid-19, perché facilita la diagnosi differenziale tra comuni virus influenzali e nuovo Coronavirus. A fornire le nuove regole per la campagna antinfluenzale 2020/2021 in Sicilia è il decreto firmato lo scorso 13 agosto dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, che ... Leggi su tpi

