Inter | il sogno Kanté diventa possibile | la strategia dei nerazzurri

Il mercato entra nel vivo e potrebbe offrire molte sorprese. Dopo una stagione positiva, l'Inter non vuole fermare la sua ottima crescita. Ma la squadra di Antonio Conte, per continuare sulla stessa strada, deve necessariamente fare importanti investimenti. Il nome più gettonato per puntellare il centrocampo è un vecchio pallino del tecnico ex Juventus: si tratta di N'Golo Kanté. Il regista francese, campione del mondo nel 2018, potrebbe lasciare il Chelsea dopo quattro stagioni. La trattativa, però, è piuttosto complicata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, i nerazzurri avrebbero in mente un piano ben preciso. Prima bisognerebbe vendere per monetizzare, dando fiato alle casse e racimolando una somma consistente da investire sul mercato. I giocatori indiziati a ...

Il calciomercato dell’Inter potrà mutare – e parecchio – la formazione titolare dei nerazzurri. Oggi, proveremo ad immaginare l’11 da sogno di Conte INTER NEWS – Da qui al termine del calciomercato, n ...

