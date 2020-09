Coronavirus, Silvio Berlusconi positivo. È asintomatico e in isolamento ad Arcore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi è positivo al Coronavirus. Ad anticipare la notizia, poi confermata da un comunicato ufficiale, l'agenzia AdnKronos. L'ex premier è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare ad Arcore (LO SPECIALE SUL Coronavirus - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Leggi su tg24.sky

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - SkyNews : Silvio Berlusconi: Former Italy PM tests positive for coronavirus - nicolabaita_ : RT @perchetendenza: 'Silvio Berlusconi': Perché è risultato positivo al Coronavirus - gnustefani : Silvio Berlusconi positivo al coronavirus ++++ ?? ?? ?? ??… -