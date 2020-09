Cancelo: “Messi al City? Potrebbe fare grandi cose” (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'ex esterno di Inter e Juventus Joao Cancelo ha parlato della possibilità di condividere lo spogliatoio del Manchester City con Messi, in uscita dal Barcellona: "Non si può negare che sia un grande giocatore. Sono convinto che se venisse qui potremmo fare grandi cose in questo club". Queste le battute di Cancelo tradotte da Tmw.caption id="attachment 952371" align="alignnone" width="1024" Cancelo (getty images)/captionINCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE Cancelo: “Messi al City? Potrebbe fare grandi cose” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Cancelo: 'Messi al City? Potrebbe fare grandi cose' - - Noovyis : (Cancelo: “Messi è un campione, al City potrebbe fare grandi cose”) Playhitmusic - - AlbertVirgili : Cancelo i Eric per Messi. ?? - SaphirSkyblue : @KillerKun172 Sterling Aguero Messi Bernardo De Bruyne Rodri Cancelo Laporte Koulibaly Walker Ederson - joaofreitas_25 : @blogdocarlao ' Aguero Sterling Messi Bernardo Rodri De Bruyne… -

Ultime Notizie dalla rete : Cancelo “Messi A.Ge.Pa che gestice il Parco "Dossi-Comuni" risponde alle segnalazioni di Forza Nuova Calabria News