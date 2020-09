Udine, una donna cade a 500 metri dall'ospedale: resta a terra ferita per 20 minuti in attesa dell'ambulanza (Di martedì 1 settembre 2020) L'incidente è avvenuto a 500 metri dall'ospedale. Eppure la signora, vittima di una brutta caduta su una scalinata a Tolmezzo, Udine,, è rimasta ad aspettare i soccorsi per venti minuti. La denuncia ... Leggi su tgcom24.mediaset

romi_andrio : RT @Nicola_Bressi: Bisogna certo essere tosti, Stefano. Ma è più facile essere tosti in una provincia (Udine) con 4 orsi di passaggio (nien… - rinnegatto : @GioB1974 @MariuzzoAndrea ah, sulla mappa è interessante notare le isole italofone del Friuli :) In particolare la… - TommasoZagatti : -Io: 'bene adesso sto una decina di giorni a Udine così mi godo la fine dell'estate, vado a correre il pomeriggio,… - allauber : Bloccata dal maltempo e dalla neve in montagna: salvata una 27enne - messveneto : Bloccata dal maltempo e dalla neve in montagna: salvata una 27enne -

Ultime Notizie dalla rete : Udine una Udine, una donna cade a 500 metri dall'ospedale: resta a terra ferita per 20 minuti in attesa dell'ambulanza TGCOM Maltempo: quasi mille interventi Vigili fuoco Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 01 SET - I vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno compiuto quasi mille interventi dal 29 agosto scorso fino a stamani a causa dell'ondata di maltempo abbattutasi sulla regi ...

Vecchi in corsa per il tricolore

di Luca Di FalcoL’Esordiente Gabriel Vecchi è stato selezionato dal Comitato regionale lombardo della Federciclismo per poter partecipare agli Assoluti giovanili su pista che si terranno questa settim ...

(ANSA) - TRIESTE, 01 SET - I vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno compiuto quasi mille interventi dal 29 agosto scorso fino a stamani a causa dell'ondata di maltempo abbattutasi sulla regi ...di Luca Di FalcoL’Esordiente Gabriel Vecchi è stato selezionato dal Comitato regionale lombardo della Federciclismo per poter partecipare agli Assoluti giovanili su pista che si terranno questa settim ...