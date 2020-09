Paul Rusesabagina arrestato per terrorismo: ispirò il film ‘Hotel Rwanda’ (Di martedì 1 settembre 2020) Paul Rusesabagina arrestato: il 66enne, noto per aver salvato nel 1994 oltre 100 persone dal genocidio in Rwanda, è stato fermato all’estero con l’accusa di terrorismo. Ecco cosa ha scoperto l’intelligence del rwandese. E’ stato arrestato Paul Rusesabagina, il controverso eroe che sostiene di aver salvato nel 1994 centinaia di persone dal genocidio in Rwanda. … L'articolo Paul Rusesabagina arrestato per terrorismo: ispirò il film ‘Hotel Rwanda’ proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fattoquotidiano : Ruanda, salvò 1200 persone dal genocidio: Paul Rusesabagina arrestato con l’accusa di terrorismo - ilriformista : Paul #Rusesabagina, l’eroe che ispirò “#HotelRwanda”, è stato arrestato per terrorismo - mimmop61 : Ruanda, salvò 1200 persone dal genocidio: Paul Rusesabagina arrestato con l'accusa di terrorismo - Il Fatto Quotidi… - bista92 : RT @ilpost: Paul Rusesabagina, l’uomo che ha ispirato il film “Hotel Rwanda”, è stato arrestato per terrorismo - Marco_blc168 : Paul Rusesabagina, l’uomo che ha ispirato il film “Hotel Rwanda”, è stato arrestato per terrorismo -