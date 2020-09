La Sea Watch va verso Palermo. Salvini: 'Denunciamo governo' (Di martedì 1 settembre 2020) Mauro Indelicato Arriverà a Palermo a breve la Sea Watch 4, la nave dell'Ong tedesca che ha a bordo anche alcuni migranti trasbordati dalla Louise Michel: le organizzazioni tornano all'interno dei porti italiani Sono diretti a Palermo i 353 migranti a bordo della Sea Watch 4, la nave dell'Ong tedesca che nei giorni scorsi ha effettuato la sua prima missione dopo che l'altro mezzo usato dall'organizzazione, ossia la nave Sea Watch 3, risulta ancora sotto fermo amministrativo a Porto Empedocle. Inizialmente sembrava che i migranti recuperati nel Mediterraneo centrale dall'Ong fosse destinati a Lampedusa, ma complice una situazione sempre più esplosiva sull'isola ad essere indicato è stato il porto del capoluogo siciliano. nodo 1886851 A darne annuncio sono stati gli stessi ... Leggi su ilgiornale

