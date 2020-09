In bicicletta dal Ticino all'Isonzo come si fece un secolo fa (Di martedì 1 settembre 2020) Pavia, 1 settembre 2020 - "Dal Ticino all'Isonzo" in bicicletta per rendere omaggio ai caduti della Grande guerra . Una decina di ciclisti sono partiti questa mattina da piazza del Municipio a Pavia ... Leggi su ilgiorno

turistipercaso : Pedalando tra laghi e montagne! Il #diariodiviaggio di Lacrima81 è un giro in bicicletta dal Lago d'Iseo, passando… - Riparte_Italia : Di Maio su Whirlpool: «Chi ha preso soldi dallo Stato, non può andarsene». I rappresentanti sindacali dell'azienda… - gaiagioiared : Io l'ho capito dal primo giorno. Quello che mi terrorizza è che sono circondata da gente in mascherina anche in aut… - davemik71 : RT @MarcoSanavia1: Il sindaco di Lampedusa vuole i migranti ma solo a casa degli altri. Hai voluto la bicicletta? Pedala cazzo! https://t.c… - Primo95446343 : @dDinoPirri Perché, caro Don, le regole devono essere sempre rispettate dagli altri; il partito della bicicletta, b… -

Ultime Notizie dalla rete : bicicletta dal Bonus mobilità 2020: da settembre sconto 500 euro bici e monopattini The Italian Times Usa, agenti uccidono afroamericano a Los Angeles: proteste

Los Angeles (California, Usa), 1 set. (LaPresse/AP) - Un afroamericano è stato ucciso a Los Angeles da due agenti che hanno aperto il fuoco contro di lui dopo un inseguimento. Gli agenti hanno cercato ...

Arriva a Lecce Healiade, il CicloTour in Puglia, per la ricerca sui tumori cerebrali in età pediatrica

Giunge a Lecce mercoledì 2 settembre alle ore 13 in Piazza Sant’Oronzo HEALiade/Ride4Hope, il percorso in più tappe in bicicletta lungo 400 km attraverso la Puglia compiuto da tre papà, Simone De Bias ...

Los Angeles (California, Usa), 1 set. (LaPresse/AP) - Un afroamericano è stato ucciso a Los Angeles da due agenti che hanno aperto il fuoco contro di lui dopo un inseguimento. Gli agenti hanno cercato ...Giunge a Lecce mercoledì 2 settembre alle ore 13 in Piazza Sant’Oronzo HEALiade/Ride4Hope, il percorso in più tappe in bicicletta lungo 400 km attraverso la Puglia compiuto da tre papà, Simone De Bias ...