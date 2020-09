Benevento pre-campionato in salita: salta anche il match con la Roma (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non c’è due senza tre ma questa volta non si tratta di una buona notizia per Inzaghi. Dopo le due amichevoli saltate in Austria, tra cui quella di prestigio con lo Schalke 04, è stato annullato anche il primo test “italiano” organizzato dal Benevento. Sabato prossimo i giallorossi avrebbero dovuto affrontare a Trigoria la Roma di Fonseca ma la società capitolina ha preferito fare marcia indietro. Alla base della decisione ci sarebbero le tante defezioni: gli impegni con le Nazionali e le quattro positività riscontrate nel gruppo avrebbero convinto lo staff capitolino a rielaborare la prima uscita della nuova stagione. La Roma potrebbe infatti giocare ugualmente una amichevole sabato ma ... Leggi su anteprima24

Sarà Frosinone-Roma la seconda amichevole pre-stagionale. Mercoledì 9 settembre alle ore 18 la squadra di Fonseca sfiderà i ciociari allo stadio Stirpe. Il match verrà disputato a porte chiuse. Quello ...

La ASL di Benevento “gioca bene” fuori casa, certo meglio che in casa (in materia di comunicazione). Intanto a Verona…

L’ufficio stampa dell’ASL di Benevento ha diffuso stamane un comunicato in cui è scritto che “grazie alla disponibilità degli operatori, volontari, medici e infermieri, la Asl Benevento sta supportand ...

