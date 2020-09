Batterio killer in ospedale, 4 bambini morti: era annidato nel rubinetto dell'acqua. Zaia: relazione inviata a Procura (Di martedì 1 settembre 2020) VERONA - Sarebbe stato annidato in un rubinetto dell'acqua utilizzata dal personale della Terapia intensiva neonatale dell'ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento a Verona il... Leggi su ilmattino

In un di un reparto di Terapia intensiva neonatale di un ospedale di Verona, è stato riscontrato un batterio killer che ha causato la morte di quattro bambini. Il personale della Terapia intensiva ne ...“È un massacro, una strage di innocenti che si sarebbe dovuto evitare”. Lei è Francesca Frezza, madre di Nina. Si è battuta come un leone per avere verità dopo la morte di sua figlia (a sette mesi), a ...