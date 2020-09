AIA, è il napoletano Maresca il miglior arbitro della stagione 2019/2020 (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCome di consueto, a conclusione della stagione, il Comitato Nazionale dell’AIA ha deliberato i Premi Nazionali per arbitri, assistenti, osservatori e dirigenti che si sono maggiormente distinti nel corso dell’ultima annata calcistica 2019/2020. Tra questi c’è il fischietto napoletano Fabio Maresca, insignito del Premio Giovanni Mauro per essersi maggiormente distinto “sotto il profilo tecnico nel corso della stagione sportiva”, si legge nel comunicato ufficiale dell’Associazione Italiana Arbitri. Ma il direttore di gara vomerese classe 1981 non è l’unico napoletano premiato. Tra gli altri, da segnalare anche il Premio Presidenza AIA per il dirigente ... Leggi su anteprima24

