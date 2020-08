Vip over 50 in bikini: dalla Ferilli alla Salerno c’è da perdere la testa (Di lunedì 31 agosto 2020) L’elisir di eterna giovinezza esiste, e loro ne conoscono la ricetta. Il tempo passa senza lasciare traccia e in costume le vip over 50 sfoggiano corpi perfetti: sono una più bella dell’altra e sui social ingaggiano una sfida a colpi di sensualità. Da Sabrina Ferilli a Eva Henger passando per Valeria Marini, Alba Parietti e Federica Moro… Sabrina Salerno in costume sfoggia curve da capogiro nelle cartoline social dalle vacanze che invia ai follower. Il suo seno prosperoso e lato B perfetto sono invidiabili, ma l’esplosiva Valeria Marini non è certo da meno, più ammaliante che mai in costume. L’inossidabile Alba Parietti è strepitosa: di essere vanitosa l’ha dichiarato lei stessa e infatti sui social si mostra sempre al top. Maliziosa e ammiccante, Emanuela Folliero ... Leggi su newscronaca.myblog

Ultime Notizie dalla rete : Vip over Michelle Hunziker in bikini arancione DiLei Giorgio Alfieri di Uomini e Donne e Silvia Corrias si sono lasciati

. Amore al capolinea per l’ex tronista e l’ex moglie di Lucas Peracchi. La notizia della rottura è stata annunciata dal papà di Asia Maria, nata dalla sua precedente storia d’amore con Martina Luciani ...

Chianciano incorona Miss Reginetta Over

Due fine settimana dedicati alla bellezza che da qualche tempo ha regalato alla città termale una nuova vocazione: quella di passerella delle miss. Chianciano accoglie di nuovo le finali di Miss Regin ...

