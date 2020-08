Tragedia a Bolzano, un uomo si impicca davanti al bar della moglie (Di lunedì 31 agosto 2020) Tragedia a Bolzano, in Trentino-Alto Adige. Un uomo di 50 anni si è a tolto la vita impiccandosi davanti al bar di sua moglie. È successo a Bolzano, in Trentino-Alto Adige. Qui un uomo di 50 anni si è tolto la vita impiccandosi davanti al bar gestito dalla moglie. Stando alle prime ricostruzioni i due … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

infoitinterno : Tragedia a Bolzano: bimbo di 2 anni cade dalla finestra di casa e muore - infoitinterno : Tragedia a Bolzano, morto bambino caduto dal quarto piano - infoitinterno : Tragedia a Bolzano, un bimbo di 2 anni precipita dalla finestra e muore - infoitinterno : Tragedia a Bolzano, bimbo di due anni muore precipitando da una finestra al quarto piano - Trentin0 : Tragedia a Bolzano, morto bambino caduto dal quarto piano. Troppo gravi le ferite riportate dal piccolo di appena 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Bolzano

l maltempo continua a flagellare tutto il Nord Italia causando quella che il presidente del Veneto Luca Zaia ha definito una vera e propria "devastazione", in cui si iniziano a contare oltre ai danni ...Tragedia sulla statale del Brennero: morti due turisti tedeschi in un incidente in cui sono stati coinvolti due tir. Un bimbo di 7 anni in ospedale La scorsa notte, lungo la statale del Brennero, nei ...