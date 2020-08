Liguria, 44 nuovi casi di coronavirus e 39 persone in ospedale (Di lunedì 31 agosto 2020) In ospedale sono ricoverati 6 pazienti in più rispetto a ieri: si tratta di 39 persone, una delle quali in terapia intensiva Leggi su ilsecoloxix

GiovanniToti : Oggi in #Liguria ci sono 41 nuovi casi positivi #Covid_19, ma calano i pazienti ospedalizzati e in tutta la regione… - Marcel_Bel89 : Coronavirus: in Liguria 44 nuovi casi e 39 in ospedale - fontanabuona : Coronavirus, Liguria: 44 nuovi contagi e 39 positivi in più. Oggi 6 nuove ospedalizzazioni - lucainge_tweet : Coronavirus, Liguria: 44 nuovi contagi e 39 positivi in più. Oggi 6 nuove ospedalizzazioni - tigullio_tweet : Coronavirus, Liguria: 44 nuovi contagi e 39 positivi in più. Oggi 6 nuove ospedalizzazioni -