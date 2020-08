Inail: calano incidenti sul lavoro, ma aumentano le vittime (Di lunedì 31 agosto 2020) Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Istituto tra gennaio e luglio sono state 288.873 (-23,7% rispetto allo stesso periodo del 2019), 716 delle quali con esito mortale (+19,5%) Leggi su firenzepost

Le denunce presentate entro lo scorso mese di luglio sono state 288.873, in diminuzione di circa 90mila casi rispetto ai primi sette mesi del 2019. In controtendenza il settore "Sanità e assistenza so ...È una fotografia puntuale dell’andamento della pandemia da Covid-19 nel nostro Paese quella fornita dai dati dell’Inail sulle morti bianche e sugli infortuni a lavoro registrati tra gennaio e luglio 2 ...