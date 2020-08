Il pub di Milano “negazionista sul covid, location perfetta per convegno terrapiattisti”: “Regole non rispettate” (Di lunedì 31 agosto 2020) Siamo a Magenta, Milano, dove un locale sta facendo discutere per l’atteggiamento definito “negazionista” con il quale accoglie (?) i clienti in tempo di covid. È netxquotidiano.it ad aver notato la grande mole di recensioni negative postate su Tripadvisor: “Evidentemente in questo locale non hanno rispetto né di se stessi né degli altri. A partire dai cartelli e per finire con le risposte maleducate date dai proprietari. Da evitare”, si legge. Ma a quali cartelli si riferisce l’utente? “La nostra libertà non termina dove iniziano le tue paure, se sei spaventato stai a casa! Se hai paura di trovarti all’interno con altre persone non entrare in questo locale”. Questo il foglio, sempre postato su Tripadvisor, che si trova all’ingresso del pub. E l’utente che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

