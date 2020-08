Francia, psicologa scopre che 75enne abusa sessualmente di un’adolescente: lui la uccide (Di lunedì 31 agosto 2020) Francia, psicologa scopre che 75enne abusa sessualmente di un’adolescente. Morgane Nauwelaers, una psicologa di 31 anni, è stata uccisa nel suo studio da un uomo di 75 anni. La donna aveva scoperto che una sua paziente, minorenne, subiva abusi sessuali da un familiare. Così aveva deciso di denunciarlo. Ma prima di poterlo fare, l’uomo è andato da lei e ha sparato, uccidendola con un colpo di fucile. Uccisa perché stava per denunciarlo. Dopo aver scoperto che abusava sessualmente di una minorenne. Così è morta Morgane Nauwelaers, una psicologa di 31 anni, madre di un bambino di 18 mesi. Lavorava come psicologa: aveva uno studio ... Leggi su limemagazine.eu

Poco dopo l’inizio del colloquio un uomo di 75 anni è entrato nello studio, portando con sé una borsa. È entrato nella stanza della psicologa, ha aperto la borsa e ha tirato fuori un fucile. Mirando a ...

