Il vento abbatte lo storico bagolaro (Di domenica 30 agosto 2020) bastato pubblicare quella foto sulla pagina Facebook "Noi di Niguarda!" per suscitare decine di commenti dispiaciuti da parte dei cittadini della periferia nord di Milano. Il venerdì sera di maltempo, ... Leggi su ilgiorno

oggitreviso : Vittorio, il vento abbatte alberi e porta via la copertura dell'Atm - Enrico60729315 : ?? IL VENTO ABBATTE TETTI, ALBERI E CAPPANNONI. ARZIGNANO DEVASTATA DALL' URAGANO - jakclive : 'Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa! Apparvero… - peterpatti : #Nubifragio a #Milano Particolarmente colpita la zona Nord della città, specialmente la zona di Quarto Oggiaro do… - MissDarcy_ : Il maltempo si abbatte ancora sul #Veneto in provincia di #Verona diluvio, grandine e forte vento... la corrente va… -

Ultime Notizie dalla rete : vento abbatte Vittorio, il vento abbatte alberi e porta via la copertura dell'Atm. Oggi Treviso Il Piemonte si sveglia con forte vento, pioggia e grandine. Neve al Sestriere

Vento fortissimo, pioggia e grandine. Il Piemonte si è svegliato anche stamattina all’insegna del maltempo con brevissimi temporali molto violenti che si sono abbattuti sulla città di Torino e sulla c ...

Maltempo, albero cade su una tenda in campeggio a Marina di Massa: morta bambina di 3 anni, gravissima 14enne

Ondata di maltempo in tutta Italia. Una bambina di 3 anni è morta e una di 14 risulta ferita ed è ricoverata in gravissime condizioni dopo che un albero è ...

Vento fortissimo, pioggia e grandine. Il Piemonte si è svegliato anche stamattina all’insegna del maltempo con brevissimi temporali molto violenti che si sono abbattuti sulla città di Torino e sulla c ...Ondata di maltempo in tutta Italia. Una bambina di 3 anni è morta e una di 14 risulta ferita ed è ricoverata in gravissime condizioni dopo che un albero è ...