Autobrennero chiusa per esondazione di Adige e Isarco. Bloccata anche la linea ferroviaria. Maltempo provoca danni in tutto il Nord (Di domenica 30 agosto 2020) provoca danni in tutto il Nord Italia l’ondata di Maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore sul nostro Paese. Una situazione aggravata dal controesodo, in particolare in Trentino Alto Adige dove per l’esondazione dell’Adige ad Egna nel pomeriggio l’autostrada del Brennero è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e S.Michele. chiusa anche la linea ferroviaria del Brennero. Fra Malè e Trento, all’altezza di Cles, uno smottamento ha investito i binari, sfiorando un treno. Per l’esondazione dell’Isarco la protezione civile ha invitato gli abitanti di ... Leggi su ilfattoquotidiano

MediasetTgcom24 : Maltempo, esonda l'Adige: chiusa l'Autobrennero - sole24ore : Autobrennero chiusa dopo l’esondazione dell’Adige. Allerta rossa in Lombardia - MediasetTgcom24 : Maltempo, Adige e Isarco esondati: chiusa Autobrennero tra San Michele e Bolzano #autobrennero… - TgLa7 : I nubifragi sferzano il #Nord. Esondano #Adige e #Isarco, chiusa l' #Autobrennero. Massa: due ragazze morte in un c… - DespricableMe : RT @sole24ore: Autobrennero chiusa dopo l’esondazione dell’Adige. Allerta rossa in Lombardia -