Zangrillo zittisce gli “odiatori”: «Il virus circola e contagia ma è meno letale, questa è la verità» (Di sabato 29 agosto 2020) Il coronavirus «circola, contagia e ha causato molti decessi. Oggi, e speriamo in futuro, è molto meno letale. Io, che l’ho affrontato e che lo temo, sono contento per me e per l’umanità». Lo scrive Alberto Zangrillo su Twitter . E lo sostiene «a beneficio di quanti mi vorrebbero negazionista».Le sue parole, come sempre, sono perentorie. E costituiscono una risposta a chi continua a criticarlo. E soprattutto agli odiatori che l’hanno preso di mira sui social. Zangrillo posta un articolo significativo La verità è incontestabile. Il direttore di Terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano non si fa certo intimidire dalle polemiche. Zangrillo infatti posta un ... Leggi su secoloditalia

