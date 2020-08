Vanessa Incontrada a sopresa: “Lascio la tv “ (Di sabato 29 agosto 2020) Vanessa Incontrada, in una recente intervista, ha parlato del suo futuro che sarà quanto pare lontano dalla Tv. La showgirl si dedicherà al cinema e al teatro In una recente intervista a Telesette, Vanessa Incontrada ha parlato del suo futuro professionale. La bella presentatrice di Barcellona, ha detto di volersi prendere una pausa dal piccolo schermo, ammettendo di aver accantonato al momento i suoi progetti in Tv. I suoi progetti futuri riguardano dunque il mondo del cinema e del teatro. La showgirl, da quanto dichiarato nell’intervista, si dedicherà al cinema, dove a settembre riprenderà le riprese di Ostaggi – con Francesco Pannofino e Gianmarco Tongazzi -. Successivamente la Incontrada riprenderà gli spettacoli teatrali che era stata costretta a ... Leggi su bloglive

asiaxsappho : le facce di tommaso paradiso e vanessa incontrada sono praticamente il mood di chiunque in quel momento #circozzi - xo_camilla_ox : Stanotte non dormivo e mi sono accorto che Vanessa Incontrada ha un cognome con 4 preposizioni semplici. - infoitcultura : Vanessa Incontrada, addio alla Tv? La rivelazione spiazza - infoitcultura : Vanessa Incontrada, dopo i Music Awards si allontanerà dalla tv: cosa farà nei prossimi mesi - infoitcultura : Vanessa Incontrada, nasconde qualcosa: fan preoccupati -