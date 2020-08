Striscione fascista pro-Reina: la protesta dei tifosi della Lazio (Di sabato 29 agosto 2020) Laziale uguale fascista. Un'etichetta che va stretta e che indigna la stragrande maggioranza della tifoseria biancocelesti ma purtroppo le gesta di una minoranza organizzata e politicamente usata dai ... Leggi su globalist

Sport - Qualche tifoso della Lazio ha infatti esposto in corso Francia, a poche centinaia di metri da Ponte Milvio e non lontano dallo Stadio Olimpico, uno striscione che recita: 'Saluti romani camera ...dere e sminuire le stesse vergogne se fatte da altre tifoserie. Anche per questo, su spinta del produttore televisivo e sceneggiatore Giancandrea Pecorelli nei mesi scorsi è nata l’associazione Lazio ...