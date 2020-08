Orecchiette con prosciutto cotto e scamorza: la ricetta gustosissima (Di sabato 29 agosto 2020) Le Orecchiette sono un piatto gustosissimo visto che il prosciutto e la scamorza si sposano alla perfezione! Un primo piatto leggero e veloce da preparare. Vediamo la ricetta delle Orecchiette con prosciutto cotto e scamorza Le Orecchiette con l’abbinamento del prosciutto cotto e la scamorza affumicata sono davvero una prelibatezza! Un primo piatto leggero, gustoso e soprattutto velocissimo da preparare. Ideale per un pranzo o cena in caso di visite improvvise. Potete decidere di sostituire le Orecchiette con un altro tipo di formato di pasta; qualunque tipo di pasta scegliate, otterrete sempre un successone! Vediamo insieme la ricetta delle ... Leggi su bloglive

