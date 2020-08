Libero Grassi, il coraggio di un cittadino “libero” (Di sabato 29 agosto 2020) Simbolo della lotta contro la criminalità organizzata, Libero Grassi è stato un imprenditore italiano che preferì la libertà al pizzo, anche a costo della propria vita. La vita di Libero Grassi Nato a Catania, figlio di una famiglia antifascista, Libero Grassi mosse, sin da giovane, passi fermi e decisi nel piano politico e culturale. Così, … Leggi su periodicodaily

Libero Grassi ucciso 29 anni fa, Palermo Sono passati 29 anni da quel tragico 29 agosto del 1991, giorno in cui venne ucciso a Palermo Libero Grassi, l'imprenditore. 29 agosto 1991 a Palermo viene ucciso dalla mafia Libero Grassi, a seguito del suo rifiuto di pagare il pizzo. «Io non sono pazzo: non mi piace pagare. È una rinunzia alla mia dignità di imprenditore.» In memoria di Libero Grassi.