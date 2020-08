I Migliori anni, Carlo Conti lo racconta solo ora | Retroscena inedito (Di sabato 29 agosto 2020) Tra i conduttori più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano, Carlo Conti ha rivelato un aneddoto riguardante il programma I Migliori anni. I Migliori anni, le parole di Carlo Conti Nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Telepiù, Carlo Conti ha confessato di essere quasi riuscito a convincere Donna Summer … L'articolo I Migliori anni, Carlo Conti lo racconta solo ora Retroscena inedito proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

davidealgebris : Chi come me è emigrato 25 anni fa per lavoro sa quanto suo lavoro/fatica all'estero nobiliti immagine nostro Paes… - paola_demicheli : Nel governo non c’è nessuno scontro. Stiamo discutendo, lo facciamo da maggio per trovare le soluzioni migliori. So… - sciangri_ : RT @wizardsith: perché devono lasciarci sempre le persone migliori? perché? ha di sicuro combattuto con gli artigli in questi 4 anni, e son… - KemistSum : RT @wizardsith: perché devono lasciarci sempre le persone migliori? perché? ha di sicuro combattuto con gli artigli in questi 4 anni, e son… - _SimoTarantino : @borjavalero20 @Inter Sempre detto che i tuoi avrebbero dovuto fare all'amore con qualche anno di ritardo per avert… -

Ultime Notizie dalla rete : Migliori anni Stasera in tv 21 agosto, Carlo Conti su Rai1 con "I migliori dei migliori anni" Corriere dell'Umbria Lutto per Valerio Staffelli: è morto il papà Gennaro-VIDEO

L’inviato del programma televisivo Striscia la Notizia, Valerio Staffelli è stato colpito da un grave lutto, è morto il papà. Valerio Staffelli ieri 27 agosto in un post su Instagram ha annunciato la ...

Neuralink: Elon Musk mostra un prototipo di chip neurale su un maiale

Durante l’evento di ieri notte, Elon Musk con la sua Neuralink ha presentato al mondo il primo prototipo di chip neurale impiantato nel cervello di un maiale e ha dimostrato il suo funzionamento. Anch ...

L’inviato del programma televisivo Striscia la Notizia, Valerio Staffelli è stato colpito da un grave lutto, è morto il papà. Valerio Staffelli ieri 27 agosto in un post su Instagram ha annunciato la ...Durante l’evento di ieri notte, Elon Musk con la sua Neuralink ha presentato al mondo il primo prototipo di chip neurale impiantato nel cervello di un maiale e ha dimostrato il suo funzionamento. Anch ...