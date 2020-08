Era il belloccio Joey in Friends: oggi a 52 anni capelli bianchi e pancetta [FOTO] (Di sabato 29 agosto 2020) “I’ll be there for you” recitava la sigla di apertura di “Friends”, ve la ricordate? Il gruppo composto da Joey, Rachel, Chandler, Ross, Monica e Pheobe è rimasto nel cuore di tutti. Le avventure dei sei “amici” più famosi degli anni novanta hanno segnato un’epoca, tanto da spingere alcuni autori a scrivere serie tv molto simili come “How i met your mother“, andata in onda solo un anno dopo la fine di “Friends”, era il 2005. Ma ve lo ricordate Joey, l’attore bello e fannullone del gruppo? Ecco com’è oggi Matt LeBlanc. How you doin? Come dimenticare il suo “How you doin”? Quest’anno “Friends” compie 25 anni e ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era belloccio Rob Pattinson ce l'ha fatta! - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Bif&st a Bari, da Bellocchio a D’Amore: ecco il cinema e l’impegno

BARI - Il Bifest premia nella stessa serata l’autore de Il traditore e quello de L’immortale nell’Arena di Piazza Prefettura alle 2030. Marco uno, Marco l’altro. Marco Bellocchio, ha alle spalle una f ...

Marco Bellocchio, spigoloso, coraggioso, anticonformista

Con i pugni in tasca e il pensiero libero, Marco Bellocchio è diventato un maestro insegnando cinema dalla parte più scomoda del banco. Famiglie e militari, fede e crisi di coscienza, terroristi e maf ...

