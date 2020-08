E’ morto Jerome Bonduelle, il figlio del ‘re’ delle insalate (Di sabato 29 agosto 2020) Jerome Bonduelle è morto all’età di 50 anni. Il figlio del ‘re’ delle insalate è stato investito mentre era in sella alla bicicletta. LILLE (FRANCIA) – Jerome Bonduelle è morto all’età di 50 anni. Il figlio del re delle insalate si è spento nella notte tra il 28 e il 29 agosto 2020 in seguito ad un incidente stradale. L’uomo, secondo quanto raccontato da La Repubblica, stava rientrando in bicicletta con la sua bicicletta a Lille quando è stato investo da un’automobile. Immediata la chiamata ai soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’imprenditore. Il ... Leggi su newsmondo

hollandscurls_ : SCUSATE IN CHE SENSO JEROME È MORTO COSÌ PRESTO COSA SIGNIFICA QUALCUNO FERMI TUTTO. #Gotham -