Chadwick Boseman, James Gunn: "porterò avanti la sua lotta contro il cancro" (Di domenica 30 agosto 2020) Il regista James Gunn, dopo la notizia della morte di Chadwick Boseman, ha annunciato che vuole ricordarlo sostenendo le organizzazioni che ha aiutato. Chadwick Boseman è morto a causa di un cancro al colon, di cui non aveva mai parlato pubblicamente, e il regista James Gunn ha dichiarato che ha intenzione di onorarne la memoria aiutando le organizzazioni che ha sostenuto durante la sua vita. Il filmmaker, che da anni collabora con la Marvel e prossimamente inizierà il lavoro per concludere la trilogia di Guardiani della Galassia, ha infatti pubblicato online il suo ricordo dell'attore che ha conquistato il cuore di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di innumerevoli fan in tutto il mondo. ... Leggi su movieplayer

MarvelNewsIT : Abbiamo il cuore spezzato, i nostri pensieri vanno alla famiglia di Chadwick Boseman. La tua eredità vivrà per semp… - chetempochefa : “Chadwick Boseman è stata una luce brillante, una fonte di ispirazione per tanti giovani di colore che hanno avuto… - Agenzia_Ansa : Cinema, morto l'attore di Black Panther. Chadwick Boseman era malato di cancro al colon, aveva 42 anni #ANSA - always588 : RT @xdiordepp: Lewis Hamilton che dedica la pole a Chadwick Boseman e fa il gesto di Wakanda Forever..Sono distrutta - biascicaapritu1 : RT @perchetendenza: 'Lewis': Perché Hamilton ha dedicato la pole position di oggi a Chadwick Boseman -