Brad Pitt, la nuova fidanzata Nicole Poturalski è in una coppia aperta con il marito (Di sabato 29 agosto 2020) La nuova fidanzata di Brad Pitt è sposata: Nicole Poturalski è la moglie del proprietario di un ristorante di Berlino ma i due vivono la coppia come una realtà aperta. Nella relazione tra Brad Pitt e Nicole Poturalski spunta un terzo incomodo: il marito della bella modella tedesca, noto ristoratore di Berlino. Pare però che la loro sia una coppia aperta, talmente aperta che Roland Mary, 68 anni, ovvero il marito, pare essere stato addirittura in qualche modo galeotto tra la moglie e il divo. Pochi giorni fa Brad Pitt e Nicole ... Leggi su movieplayer

