Struggling è il nuovo cruento titolo disponibile ora su PC e Nintendo Switch (Di venerdì 28 agosto 2020) Frontier Developments, studio di sviluppo di Elite Dangerous e Planet Coaster ha annunciato che Struggling, il cruento platformer cooperativo dello sviluppatore di Montreal, Chasing Rats, sarà il primo gioco ad essere pubblicato come parte della nuova etichetta editoriale Frontier Foundry, ed è uscito oggi su Switch e PC.Struggling è un gioco basato sulla fisica che segue le tribolazioni di Troy, un mucchio animato di carne recentemente evaso da un laboratorio, mentre si imbarca in una bizzarra avventura suddivisa in quattro mondi distinti. Troy è in grado di usare le sue braccia incredibilmente sovradimensionate per affrontare i nemici e per arrampicarsi e lanciarsi fisicamente su piattaforme mentre scopre qualcosa di più sulla sua storia. Può anche usare lo slancio e l'inerzia ... Leggi su eurogamer

