“Ma povera Milly!”. Ballando con le stelle, per la Carlucci altro duro colpo… si mette male (Di venerdì 28 agosto 2020) povera Milly Carlucci! Si complica sempre più la situazione della nuova edizione di Ballando con le stelle. Dopo il ballerino Samuel Peron, tampone positivo anche per Daniele Scardina, uno dei concorrenti in gara. A dare l’annuncio la padrona di casa Milly Carlucci, che ha rivelato che il pugile – nonché ex fidanzato di Diletta Leotta – ha trascorso proprio come Peron le vacanze in Sardegna. Il rientro è stato tutt’altro che facile e ha messo dunque a rischio la partecipazione di King Toretto al varietà di Rai Uno. Al momento non è chiaro se il programma andrà in onda il prossimo sabato 12 settembre, come previsto inizialmente, o se si opterà per un’altra data in modo da avere più tempo per gestire gli ... Leggi su caffeinamagazine

chetempochefa : “Usciremo da questa tragedia del covid, ma ce n’è un’altra che ci aspetta: la fragilità della Terra. L’innalzamento… - SebastianoRus10 : RT @doluccia16: Ma la figlia di Gino Strada, che sbraita che uno come Briatore può farsi curare quando vuole nel miglior ospedale, è povera… - noeeemij : io ??volermi riempire di tatuaggi ma essere povera come lo schifo - rosydesimone1 : RT @doluccia16: Ma la figlia di Gino Strada, che sbraita che uno come Briatore può farsi curare quando vuole nel miglior ospedale, è povera… - Thor82322695 : RT @doluccia16: Ma la figlia di Gino Strada, che sbraita che uno come Briatore può farsi curare quando vuole nel miglior ospedale, è povera… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma povera Masters of the Universe The Power of He-Man Retrogaming History