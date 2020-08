Le previsioni meteo di sabato 29 agosto (Di venerdì 28 agosto 2020) – Condizioni di marcata instabilità al Nord, al Centro rovesci anche a carattere temporalesco sulla Toscana. Ancora bel tempo al Sud. – Condizioni di marcata instabilità sulle regioni centrali e settentrionali, ancora bel tempo al Sud. Nord – Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali Ancora nuvole e rovesci anche a carattere temporalesco sulle regioni settentrionali. Condizioni in miglioramento dalla sera. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che torneranno sotto i 30 gradi. Centro – Condizioni in peggioramento sulla Toscana con rovesci anche a carattere temporalesco Nuvole e temporali anche sulla Toscana con fenomeni anche di forte intensità. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del settore. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con ... Leggi su newsmondo

