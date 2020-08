Elezioni Usa, vicepresidente Pence accetta candidatura (Di venerdì 28 agosto 2020) Il vicepresidente Usa Mike Pence ha ufficialmente accettato la candidatura che lo vedrebbe riconfermato nel suo ruolo per un secondo mandato alle prossime Elezioni. Nel suo intervento alla convention repubblicana che si è tenuta a Charlotte, Mike Pence ha accettato ufficialmente la candidatura che lo vedrebbe riconfermato alla vicepresidenza Usa per un secondo mandato. Pence … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete

