Death Stranding nella realtà? Kojima Productions sta promuovendo una società di consegne in Giappone (Di venerdì 28 agosto 2020) Kojima Productions ha sviluppato l'ormai famosissimo Death Stranding, un gioco che si basa sulla consegna di pacchi in un mondo post-apocalittico, ed ora lo studio di giochi con sede a Tokyo sta facendo promozione per Kuroneko Yamato Transport, una società di consegne Giapponese. Dal virtuale al mondo reale.Per l'occasione la società di consegne ha pubblicato un sito web molto speciale, con delle frasi di incoraggiamento per gli addetti alle consegne che possono essere stampate, oltre ad una serie di premi tra cui un action figure di un Ludens con sulle spalle appunto un kuroneko (gatto nero in Giapponese) e magliette.Infine, il sito web regala uno sfondo con protagonista la sua mascotte felina mascotte ed è ... Leggi su eurogamer

