Chelsea, ufficiale l’acquisto di Thiago Silva (Di venerdì 28 agosto 2020) Adesso è ufficiale: Thiago Silva è un nuovo giocatore del Chelsea. Il difensore brasiliano ha firmato il contratto annuale con i Blues ed è pronto a sbarcare per la prima volta in Premier League dopo le tante stagioni al Psg che hanno fatto seguito alle annate con Milan. Per il vicecampione d’Europa in carica c’è anche l’opzione per il rinnovo per il prossimo anno, si concretizza dunque questo matrimonio che renderà i londinesi come una delle squadre più forti in vista del prossimo anno. Leggi su sportface

JnrMbaria : RT @AlfredoPedulla: #ThiagoSilva-#Chelsea: ufficiale. Ora #Havertz da chiudere - nafepersona : RT @AlfredoPedulla: #ThiagoSilva-#Chelsea: ufficiale. Ora #Havertz da chiudere - hereisAnand : RT @AlfredoPedulla: #ThiagoSilva-#Chelsea: ufficiale. Ora #Havertz da chiudere - pateldaxil : RT @AlfredoPedulla: #ThiagoSilva-#Chelsea: ufficiale. Ora #Havertz da chiudere - AlfredoPedulla : #ThiagoSilva-#Chelsea: ufficiale. Ora #Havertz da chiudere -