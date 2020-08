Avanzano i lavori sulla Pontina: previsti restringimenti e deviazioni, tutti gli aggiornamenti (Di venerdì 28 agosto 2020) restringimenti di carreggiata, in tratti saltuari, in direzione di Terracina. sulla strada statale 148 “Via Pontina” Avanzano i lavori di ripristino della pavimentazione in corso di esecuzione da parte di Anas. Per consentire lo svolgimento degli interventi, da lunedì 31 agosto e fino al prossimo 5 ottobre sarà istituito il restringimento di carreggiata, in direzione di Terracina, in tratti saltuari tra il km 67 ed il km 109,200, in funzione dell’avanzamento delle attività; il transito sarà consentito sempre su una corsia. Per particolari e necessarie esigenze lavorative verranno istituite, temporaneamente, uscite obbligatorie sulla viabilità locale. Gli interventi rientrano in un ampio programma di attività di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

