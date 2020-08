Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2020 ore 15:30 (Di giovedì 27 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2020 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA SEGNALIAMO CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA SPIANCETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LAVORI ABBIAMO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE PROSEGUENDO SULLA A24 Roma TERAMO SEMPRE PER LAVORI RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI. ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA INFINE SULLA VIA LITORANEA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, NELLE DUE DIREZIONI E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI COMUNICARE ALLE AUTORITA’ SANITARIE IL RIENTRO IN ITALIA ... Leggi su romadailynews

