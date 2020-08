Milan, a breve il rinnovo di Ibrahimovic: 7 milioni netti grazie agli… sgravi fiscali (Di mercoledì 26 agosto 2020) Fra la serata odierna e la giornata di domani il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan diventerà realtà. L’attaccante svedese, dopo 6 mesi straordinari passati in rossonero, ha deciso di rinnovare il proprio contratto per un’altra stagione. Risolte le frizioni dei giorni scorsi, legati al bonus presenze, Ibra firmerà presto un ricco contratto da 7 milioni a stagione. L’operazione sarà favorita dal decreto crescita che, secondo quanto si legge sulla ‘Rosea’, permetterà al calciatore ex L.A. Galaxy, in qualità di contribuente italiano, di guadagnare 7 milioni netti e al club di non spenderne più di 10,5 al lordo.L'articolo Milan, a breve il rinnovo ... Leggi su sportfair

doppiam79 : @Daniele39091477 Bhe con Ibra a 40 anni non vedo opportunità di rilancio del progetto milan a breve. Sbrigatevi o s… - infoitsport : Milan in pole per Brahim Diaz: affare in prestito con diritto di riscatto, si può chiudere a breve - TuttoFanta : ? #MILAN: accordo raggiunto con #Ibrahimovic sul rinnovo del contratto, a breve l'ufficialità. Vicino l'arrivo di… - elforokeegan21 : RT @MilanNewsit: Milan in pole per Brahim Diaz: affare in prestito con diritto di riscatto, si può chiudere a breve - joeeffe : Milan in pole per Brahim Diaz: affare in prestito con diritto di riscatto, si può chiudere a breve -

Ultime Notizie dalla rete : Milan breve Milan, Brahim Diaz in prestito con diritto di riscatto: l'affare si può sbloccare a breve TUTTO mercato WEB Milan in pole per Brahim Diaz: affare in prestito con diritto di riscatto, si può chiudere a breve

Il Real Madrid ci sta pensando, ma è probabile che vorrà inserire nel contratto anche una clausola di recompra. Il Milan, nonostante la grande concorrenza, è in pole e punta a chiudere il suo arrivo i ...

METEO MILANO – ESTIVA ai titoli di coda, dal prossimo weekend forte calo delle temperature e TEMPORALI a ruota

Anticiclone africano nel Mediterraneo, sole da nord a sud in Italia e temperature in aumento oltre anche ad un aumento dei valori di umidità nell’aria e pertanto temperature percepite prossime alla so ...

Il Real Madrid ci sta pensando, ma è probabile che vorrà inserire nel contratto anche una clausola di recompra. Il Milan, nonostante la grande concorrenza, è in pole e punta a chiudere il suo arrivo i ...Anticiclone africano nel Mediterraneo, sole da nord a sud in Italia e temperature in aumento oltre anche ad un aumento dei valori di umidità nell’aria e pertanto temperature percepite prossime alla so ...