La sorella di Jacob Blake: «Non sono triste, non sono dispiaciuta, sono arrabbiata» – Il video (Di mercoledì 26 agosto 2020) Letetra Widman, la sorella di Jacob Blake che domenica, 23 agosto, è stato colpito alla schiena dalla polizia, ha lanciato un appassionato appello, affermando che – al di sopra di tutte le altre etichette date a suo fratello – la principale è quella di essere umano. Immagini: Twitter @ArlanWasHereEditing video: Vincenzo Monaco Leggi anche: Usa, scontri nel Wisconsin dopo il ferimento di Blake: due morti e due feriti – video Wisconsin, continuano le proteste per Jacob Blake. Il governatore dichiara lo stato di emergenza LeBron James: «Adesso noi afroamericani siamo terrorizzati» – Il video Jacob Blake paralizzato dalla vita in giù: ... Leggi su open.online

giornalettismo : 'Non sono triste, non voglio pietà. Sono solo arrabbiata. E stanca. Perché da anni vedo la polizia uccidere la ge… - ilpost : «Non sono triste. Non sono dispiaciuta. Sono arrabbiata» - repubblica : Wisconsin, due morti nei disordini dopo il ferimento di Jacob Blake. La sorella: 'Non sono triste. Sono arrabbiata'… - Vanganel : RT @giornalettismo: 'Non sono triste, non voglio pietà. Sono solo arrabbiata. E stanca. Perché da anni vedo la polizia uccidere la gente… - lycophos : RT @ilpost: «Non sono triste. Non sono dispiaciuta. Sono arrabbiata» -