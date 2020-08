Il Terzo Indizio – Il delitto di Avetrana – 26 agosto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Terzo Indizio ritorna in onda nella prima serata di Rete 4 di oggi, 26 agosto 2020, con lo speciale dedicato al delitto di Avetrana e alla morte di Sarah Scazzi. Una pagina di cronaca che fa rabbrividire gli italiani ancora adesso, a 10 anni di distanza dalla tragedia. Il Terzo Indizio analizzerà i vari elementi accaduti quel giorno nella cittadina e le prove che hanno spinto gli inquirenti ad arrestare Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Le due donne, condannate in via definitiva, si trovano ancora in carcere per scontare la pena dell’ergastolo. Il Terzo Indizio – I punti salienti della morte di Sarah Scazzi Sono ancora tanti i punti interrogativi legati al delitto di Avetrana. A ... Leggi su giornal

milenalivakiss : RT @ALavigneitaly: 'Black Star' e 'Everybody Hurts' della nostra Avril sono state inserite nella promo del primo episodio del programma 'Il… - Stasera_in_TV : RETE 4: (21:25) Il terzo indizio (Attualita') #StaseraInTV 26/08/2020 #PrimaSerata #ilterzoindizio @Rete4 - GuidaTVPlus : 26-08-2020 21:30 #Rete4 Il terzo indizio #Informazione #StaseraInTV - CorriereUmbria : Stasera in tv 26 agosto, su Rete 4 c'è Il Terzo Indizio 'Sarah Scazzi' con Barbara De Rossi #Rete4 #BarbaraDeRossi… - gransielavigne : RT @ALavigneitaly: 'Black Star' e 'Everybody Hurts' della nostra Avril sono state inserite nella promo del primo episodio del programma 'Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Terzo Indizio Stasera in tv 26 agosto, su Rete 4 c'è Il Terzo Indizio "Sarah Scazzi" con Barbara De Rossi Corriere dell'Umbria Stasera in tv 26 agosto, su Rete 4 c'è Il Terzo Indizio "Sarah Scazzi" con Barbara De Rossi

Stasera, mercoledì 26 agosto, in tv in prima serata su Rete 4 c'è la trasmissione condotta da Barbara De Rossi "Il terzo indizio", dedicato alla morta di Sarah Scazzi. Alle 21.25 la puntata del progra ...

Sembra l'Olanda: presentata la nuova maglia della Juventus

Oltre a loro c’è anche Douglas Costa: si tratta del classico indizio di mercato o l’esterno brasiliano è davvero destinato ad andarsene? Nel video, tra gli altri, appaiono Cristiano Ronaldo e Paulo Dy ...

Stasera, mercoledì 26 agosto, in tv in prima serata su Rete 4 c'è la trasmissione condotta da Barbara De Rossi "Il terzo indizio", dedicato alla morta di Sarah Scazzi. Alle 21.25 la puntata del progra ...Oltre a loro c’è anche Douglas Costa: si tratta del classico indizio di mercato o l’esterno brasiliano è davvero destinato ad andarsene? Nel video, tra gli altri, appaiono Cristiano Ronaldo e Paulo Dy ...