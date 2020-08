Guild Wars 2: End of Dragons, annunciata la terza espansione, arriverà su Steam (Di mercoledì 26 agosto 2020) Preparatevi perchè nel 2021 potrete tornare a visitare Cantha nella nuova terza espansione di Guild Wars 2 chiamata End of Dragons. Faranno ritorno certe vecchie conoscenze Durante i festeggiamenti per l’anniversario del gioco, ArenaNet ed NCSoft, hanno annunciato che il famoso MMORPG sarebbe arrivato a novembre anche su Steam. Tuttavia questa non è l’unica sorpresa di oggi perchè finalmente è stata annunciata la terza espansione di Guild Wars 2 chiamata End of Dragons. Non sono stati diffusi molti dettagli a riguardo, ma è certo che l’espansione si ambienterà in una locazione molto cara agli appassionati del ... Leggi su tuttotek

