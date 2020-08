Covid, giornata nera: 1367 contagiati e 13 morti. E spuntano i “furbetti del termometro” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tornano ad aumentare i casi di Covid e il bollettino di oggi si presenta sostanzialmente peggiore rispetto a quello di ieri: sono 1.367 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore secondo quanto rende noto il ministero della Salute. Rispetto a ieri sono stati eseguiti altri 93.529 tamponi. Vengono segnalati altri 13 decessi, che portano il totale a 35.458 dall’inizio dell’emergenza. Sono 69 persone in terapia intensiva, +3 da ieri. Quello di oggi è il dato più alto degli ultimi mesi, dopo la fine del lockdown. Ci sarà da tenere duro ancora un po’. Lombardia in testa ai contagi Covid La Lombardia (con 269 casi) resta in testa alla spiacevole classifica dei contagi da Covid, seguita da Lazio (162), dalla Toscana (161), dal Veneto (147) e dalla Campania (135). Solo una regione, la Valle ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Covid, giornata nera: 1367 contagiati e 13 morti. E spuntano i “furbetti del termometro” - fra79Nopadania : Ai tempi della scuola facevamo di tutto per farla salire e saltare la giornata scolastica ,oggi invece c'è chi la v… - BerniCurenai : 'Giornata lavorativa di 6 ore contro la crisi del Covid', la premier finlandese rilancia la proposta - CryAntonino : RT @emergency_live: COVID-19 e riapertura delle scuole, fervono i preparativi: una buona affluenza, svolgimento regolare e assenza di assem… - six_182 : 'Giornata lavorativa di 6 ore contro la crisi del Covid', la premier finlandese rilancia la proposta -

Ultime Notizie dalla rete : Covid giornata "Giornata lavorativa di 6 ore contro la crisi del Covid", la premier finlandese rilancia la proposta EuropaToday Meno ore di lavoro e stesso stipendio: l'idea ''crea-occupazione''

C'è attesa, entro fine settembre arriverà la Nota di aggiornamento al Def, con le nuove stime su pil e conti pubblici sotto l'impatto del coronavirus. Giornata di sei ore: la proposta della premier ...

nuovo boom contagi

26 ago 20 Nuovo boom di contagi per il Covid in Italia: sono 1.367, contro gli 878 di ieri, quelli registrati nelle ultime 24 ore. E' il dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 13 i morti, in aument ...

C'è attesa, entro fine settembre arriverà la Nota di aggiornamento al Def, con le nuove stime su pil e conti pubblici sotto l'impatto del coronavirus. Giornata di sei ore: la proposta della premier ...26 ago 20 Nuovo boom di contagi per il Covid in Italia: sono 1.367, contro gli 878 di ieri, quelli registrati nelle ultime 24 ore. E' il dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 13 i morti, in aument ...