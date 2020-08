Cinquant’anni fa nascevano gli Electric Lady Studios di Jimi Hendrix – Il video (Di mercoledì 26 agosto 2020) Cinquant’anni fa – il 26 agosto 1970 – Jimi Hendrix aprì uno spazio di registrazione psichedelica al Greenwich Village di New York. Creato da un artista e per artisti, gli Electric Lady Studios hanno rotto gli schemi per quello che poteva essere uno studio di registrazione. «Immagina cosa significhi avere uno studio costruito da persone che amano i fiori, hippie, acrobazie», dice Nile Rodgers, il chitarrista, compositore e produttore. «Quando un musicista è entrato lì, si è sentito davvero come un ‘Wow, posso fare dell’ottima musica qui’», racconta Eddie Kramer, l’ingegnere di registrazione dello studio conosciuto come «la salsa magica di Electric ... Leggi su open.online

