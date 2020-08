Bimbo di 2 anni si allontana dai nonni e si perde a Pittulongu (Di mercoledì 26 agosto 2020) , Visited 504 times, 504 visits today, Notizie Simili: Giovane scomparso da Olbia, si trova a Cagliari a… Paura sulla spiaggia della Sciumara, un bambino cade… Multata perchè andava ad ... Leggi su galluraoggi

SkyTG24 : #Napoli: carabiniere salva bimbo di 10 anni che non riusciva a respirare - ItalianAirForce : Si è concluso con l'atterraggio a Montichiari il #TrasportoSanitarioUrgente di un bambino di 8 anni in imminente pe… - laurettass_ : RT @ItsChiaraPre: Oggi questo bimbo compie 29 anni. #HappyBirthdayDylanOBrien - mariapi12945177 : RT @ItsChiaraPre: Oggi questo bimbo compie 29 anni. #HappyBirthdayDylanOBrien - stoogazzo : RT @tavtuaggi: Parliamo del fatto che a 16 anni chiamo 'bimbo' un uomo di ben 29 anni definendolo MINUSCOLO e un PATATINO. Sono senza vergo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo anni

E’ il giorno dell’autopsia dei resti del piccolo Gioele. Si capirà come è morto il bimbo di 4 anni scomparso per giorni insieme ala madre Viviana Parisi. Prima dell’autopsia sul corpo di Gioele, sarà ...Maxi incidente nella notte tra domenica e lunedì 24 agosto, poco dopo la mezzanotte in autostrada. Coinvolte più auto che si sono scontrate sul tratto tra Dalmine e Capriate. Sul posto i Vigili del fu ...