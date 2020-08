Afghanistan, almeno 30 morti per piogge (Di mercoledì 26 agosto 2020) KABUL, 26 AGO - almeno 30 persone sono morte in alluvioni improvvise causate da piogge torrenziali cadute durante la notte nella città di Charikar, a nord di Kabul. Lo ha riferito il governo afghano. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

