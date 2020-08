Wisconsin, agente spara a un afroamericano alla schiena (Di martedì 25 agosto 2020) Sette colpi di pistola davanti ai propri figli di 3, 5 e 8 anni. Così un altro afroamericano, il 29enne Jacob Blake, è stato gravemente ferito dalla polizia, questa volta a Kenosha, in Wisconsin. Sempre negli Stati Uniti, dove ormai da mesi prosegue inascoltata la protesta antirazzista contro i modi brutali della polizia nei confronti dei neri. Kenosha, cosa è successo Sono le 17 di domenica pomeriggio, 23 agosto, quando un testimone, sentendo le urla provenienti dalla strada, prende il cellulare per riprendere. Nel filmato si vede un uomo, Jacob Blake, inseguito da tre agenti della polizia mentre cerca di entrare in un suv. Uno dei poliziotti gli punta una pistola contro, ma Blake non si ferma. Poco prima di entrare in macchina, un agente lo tira per la maglietta. Poi gli ... Leggi su italiasera

