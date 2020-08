Scandalo toghe, la Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio di Palamara e di altri tre indagati (Di martedì 25 agosto 2020) La Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex consigliere del Csm, Luca Palamara, accusato di diversi episodi di corruzione nell’ambito dell’inchiesta che ha scosso il Csm, portando alle dimissioni di diversi consiglieri, intercettati, anche in colloqui con esponenti politici, mentre discutevano delle nomine al vertice delle procure, a cominciare da quella di Roma.. Il Procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, e i sostituti Gemma Miliani e Mario Formisano hanno formalizzato la stessa richiesta anche nei confronti dell’imprenditore romano, Fabrizio Centofanti, e di un’amica del pm Palamara, Adele Attisani, e del titolare di un’agenzia di viaggi, Giancarlo Manfredonia. In merito ... Leggi su lanotiziagiornale

La Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex consigliere del Csm, Luca Palamara, accusato di diversi episodi di corruzione nell’ambito dell’inchiesta che ha scosso il Csm, portando a ...

