Francesco Monte, l’amaro sfogo: “Trattato come carne da macello” (Di martedì 25 agosto 2020) Francesco Monte si toglie qualche sassolino dalla scarpa Senza ombra di dubbio Francesco Monte sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista professionale. Infatti di recente è uscito in tutte le piattaforme digitali il suo primo singolo che si intitola ‘Siamo già domani’. Ma anche dal punto di vista sentimentale l’ex tronista di Uomini e Donne di certo non si può lamentare. Infatti la sua storia d’amore con la compagna Isabella De Candia va a gonfie vele. Tuttavia, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi nelle ultime ore ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa attraverso una lunga intervista la magazine Mio. “In televisione mi è capitato in più di un’occasione di essere trattato come ... Leggi su kontrokultura

trash_italiano : Francesco Monte che condivide la foto di Madonna che fuma roba è il trash che ci meritiamo - AuroraDangelo7 : STORIA DELLA TELEVISIONE ITALIANA ?? MA POI VOGLIAMO PARLARE DI QUANTO ERA BONO FRANCESCO MONTE A QUEI TEMPI??????… - marco_strepa : La bellezza di Francesco Monte qui ancora insuperabile - scatscjanalots : Con la seconda foto iniziamo a scoprire la categoria 'Val Pesarina'. Titolo: In bilico tra Inverno e Primavera di F… - Pio_Monte : Riposo in Egitto di Francesco De Mura. #piomonte #arte #quadreria -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Monte ‘Uomini e Donne Story’, il percorso di Teresanna Pugliese e Francesco Monte Isa e Chia Lavaggio cassonetti a Pescara, ecco il programma per agosto e settembre

Del Trecco: “Proseguiremo sino a metà settembre, completando i rioni di Porta Nuova, San Donato, Villa del Fuoco, il centro, Borgo Marina nord e Zanni, per poi scavallare la Ferrovia da metà settembre ...

Covid. In Italia, 953 contagi e 4 morti. Vaccino Spallanzani, parte sperimentazione umana.

Inoculata stamattina la dose al primo volontario. In leggera flessione rispetto a ieri i nuovi contagi da coronavirus. Sono stati 953 nelle ultime 24 ore, 260.298 da inizio emergenza. Domenica erano s ...

Del Trecco: “Proseguiremo sino a metà settembre, completando i rioni di Porta Nuova, San Donato, Villa del Fuoco, il centro, Borgo Marina nord e Zanni, per poi scavallare la Ferrovia da metà settembre ...Inoculata stamattina la dose al primo volontario. In leggera flessione rispetto a ieri i nuovi contagi da coronavirus. Sono stati 953 nelle ultime 24 ore, 260.298 da inizio emergenza. Domenica erano s ...