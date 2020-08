Chanel Totti e la foto su Gente, Garante Privacy: “No a dannose esposizioni” (Di martedì 25 agosto 2020) Il Garante della Privacy commenta la vicenda legata alla pubblicazione di una foto della figlia di Totti, Chanel, tredicenne mostrata in bikini su Gente senza troppe remore. Ora il Garante della Privacy: il diritto del minore alla riservatezza “deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e cronaca”. Il Garante della Privacy … L'articolo Chanel Totti e la foto su Gente, Garante Privacy: “No a dannose esposizioni” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - MichelaMarzano : Perché nemmeno le donne riescono a integrare l’ABC della grammatica del rispetto? Com’è che, nonostante le battagli… - Italia_Notizie : Chanel Totti su Gente, parla Aurora Ramazzotti: “Nel mio caso nessuno intervenne ma bisogna indignarsi. Ho sofferto… - aboutlocs : Ho ufficialmente perso la pazienza. Chiamate le cose con il loro nome perché CHANEL TOTTI NON INDOSSA UN CA**O DI P… - Agendadonne : Foto di Chanel Totti in copertina, Ilary Blasi furiosa: interviene Aurora Ramazzotti -